Un altro domani anticipazioni 23 Agosto 2022 episodio 57 (Di martedì 23 agosto 2022) Un altro domani anticipazioni 23 Agosto 2022 Nella prossima puntata di Un altro domani in onda martedì 23 Agosto 2022 su Canale 5 Julia (Laura Ledesma) capisce di non avere più altra scelta: deve prendere al più presto alcune misure drastiche in modo da risollevare le sorti della sua bottega. Per evitare la chiusura, infatti, la ragazza è costretta a intraprendere dei piani L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey (Di martedì 23 agosto 2022) Un23Nella prossima puntata di Unin onda martedì 23su Canale 5 Julia (Laura Ledesma) capisce di non avere più altra scelta: deve prendere al più presto alcune misure drastiche in modo da risollevare le sorti della sua bottega. Per evitare la chiusura, infatti, la ragazza è costretta a intraprendere dei piani L'articolo proviene da MediaTurkey.

GiuseppeConteIT : In questi giorni mi pare ci sia un’ostinata ricerca di polemiche ad uso elettorale, legate per lo più a temi lontan… - MEDIATURKEYSOAP : Un altro domani anticipazioni 23 Agosto 2022 - L_u_c_a_2_1 : probabilmente domani mattina aggiungerò altro ma ora concludo con la questione giovani:#Miretti e #Rovella hanno pi… - 45acpjoe : RT @_smpdr: @45acpjoe @DrTocca @PaoloPol6 Idem ???? poi voleva che alzassi sto comò di legno massiccio da solo ..... le ho risposto ok aspett… - DrTocca : RT @_smpdr: @45acpjoe @DrTocca @PaoloPol6 Idem ???? poi voleva che alzassi sto comò di legno massiccio da solo ..... le ho risposto ok aspett… -