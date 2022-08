Ultime Notizie – Vaiolo delle scimmie, Viola: “Positivi si isolino anche dagli animali domestici” (Di martedì 23 agosto 2022) Nei giorni scorsi è rimbalzata sui media la notizia del contagio di un animale domestico, un cane, da parte di un uomo malato di Vaiolo delle scimmie. “Che il virus potesse infettare diversi tipi di mammiferi si sapeva, e in passato infatti i focolai erano partiti proprio per il contatto con animali Positivi, che non sempre mostrano i segni della malattia. Questo caso di passaggio inverso, dall’uomo al cane, ci suggerisce che l’isolamento dei Positivi deve riguardare anche gli animali: se si è Positivi o a rischio di esserlo bisogna isolarsi non solo dalle persone ma anche dal proprio animale domestico”. A suggerirlo è l’immunologa dell’università di Padova Antonella Viola, in un suo intervento su ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 23 agosto 2022) Nei giorni scorsi è rimbalzata sui media la notizia del contagio di un animale domestico, un cane, da parte di un uomo malato di. “Che il virus potesse infettare diversi tipi di mammiferi si sapeva, e in passato infatti i focolai erano partiti proprio per il contatto con, che non sempre mostrano i segni della malattia. Questo caso di passaggio inverso, dall’uomo al cane, ci suggerisce che l’isolamento deideve riguardaregli: se si èo a rischio di esserlo bisogna isolarsi non solo dalle persone madal proprio animale domestico”. A suggerirlo è l’immunologa dell’università di Padova Antonella, in un suo intervento su ...

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? «Noi, attivisti, militari e politici russi, ora siamo partigiani e combattenti dell’Esercito repubblicano naziona… - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - junews24com : Sampdoria Juve, i social si scatenano: Allegri Out ancora in tendenza - - FabioRocco86 : RT @NuclearObserver: Ultime Notizie del 23 Agosto 2022 Versione UltraHD: -