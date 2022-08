Ultime Notizie – Stretta del Papa: allo Ior gestione esclusiva dell’attività finanziaria (Di martedì 23 agosto 2022) “L’attività di gestore patrimoniale e di depositario del patrimonio mobiliare della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede compete in via esclusiva all’Istituto per le Opere di Religione”. Lo prevede il Rescritto emanato da Papa Francesco circa l’Istruzione sull’amministrazione e gestione delle attività finanziarie e della liquidità della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con essa. “Il Santo Padre – si legge – ha disposto che esso abbia natura di interpretazione autentica delle disposizioni vigenti e abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se precedente al Rescritto o specificamente riferita a speciali cose”. “La Santa Sede e le Istituzioni collegate con la Santa Sede che siano titolari di attività finanziare e liquidità, in qualunque forma esse siano detenute, presso ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 23 agosto 2022) “L’attività di gestore patrimoniale e di depositario del patrimonio mobiliare della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede compete in viaall’Istituto per le Opere di Religione”. Lo prevede il Rescritto emanato daFrancesco circa l’Istruzione sull’amministrazione edelle attività finanziarie e della liquidità della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con essa. “Il Santo Padre – si legge – ha disposto che esso abbia natura di interpretazione autentica delle disposizioni vigenti e abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se precedente al Rescritto o specificamente riferita a speciali cose”. “La Santa Sede e le Istituzioni collegate con la Santa Sede che siano titolari di attività finanziare e liquidità, in qualunque forma esse siano detenute, presso ...

