Ultime Notizie – Spazio | Saccoccia | “Sarà italiana la prima architettura lunare”

"Sarà italiana la prima architettura lunare". Ad anticiparlo conversando con l'Adnkronos è il presidente dell'Agenzia Spaziale italiana, Giorgio Saccoccia, a poche ore dall'annuncio della Nasa del lancio di Artemis 1 che darà il via, il 29 agosto prossimo, al nuovo programma lunare dopo le storiche missioni Apollo. "Il contributo italiano a tutto il programma lunare Artemis della Nasa è molto ampio, è partito 2-3 anni fa con collaborazioni sia in ambito Esa che collaborazioni dirette fra Italia e Nasa" spiega il presidente dell'Asi. "Parliamo di moduli per la stazione orbitante intorno alla Luna ma anche di moduli che saranno 'costruiti' sulla superficie della Luna. I primi insediamenti dell'architettura

