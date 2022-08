Ultime Notizie – Spazio | con Artemis 1 anche l’industria italiana sulla Luna

(Di martedì 23 agosto 2022) Prende il via il 29 agosto il nuovo programmareche culminerà verso il 2025 con lo sbarco della prima donna e del prossimo uomo. Veicoli spaziali, moduli abitativi, robot e sistemi di connessione consentiranno di vivere loin modo sostenibile. E per realizzare questo nuovo, ambizioso obiettivo dell’umanità c’è il meglio delspaziale concentrato sulle prossime missioniri a bordo delle quali salgonoplayer storici dell’aeroitaliano. Insomma, con il lancio di1 in programma, lunedì prossimo 29 agosto, si sta concretizzando un piano ambizioso, sviluppato dalla Nasa con la collaborazione dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), e una forte partecipazione ...

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - Corriere : Pd, La Regina rinuncia a candidarsi dopo le dichiarazioni sullo stato di Israele - patriziarutigl1 : RT @News24_it: Governo, verso le elezioni. Meloni a Rimini: presidenzialismo non impresentabile. DIRETTA - Sky Tg24 - FolBorse : Crisi energetica e venti di recessione penalizzano le borse europee. Indici PMI confermano la fase di contrazione d… -

Terremoto oggi Costa Siciliana nord - orientale M 2.5/ Ingv: Martello... Tar annulla daspo per Rondo da Sosa: cosa dice la sentenza a favore del trapper La sentenza del Tar lombardo , ...Nelleore, però, Viale Mazzini ha deciso di annullare la messa in onda di uno dei suoi format. Stiamo parlando di Sing Sing Sing , trasmissione novità nell'intrattenimento della tv di Stato. ...Dopo il successo sul Monza, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. I calciatori azzurri, sotto lo sguardo vigile di mister Luciano Spalletti e di tutto il ...A partire da lunedì 22 agosto, l’aggiornamento denominato Helpful Content Update sarà rilasciato a livello globale per gli utenti di lingua inglese, mentre un secondo è in programma per le prossime ...