Ultime Notizie Serie A: salvate il soldato Vlahovic, sanzioni dall'Uefa, Thiago Pinto fa spazio a Belotti (Di martedì 23 agosto 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 9.30 – C'è spazio per il Gallo – Thiago Pinto piazza Kluivert al Fulham e Felix alla Cremonese, così può partire l'ultimo assalto per regalare Belotti a Mourinho. La situazione 9.00 – Arrivano le sanzioni – L'Uefa minaccia provvedimenti per le violazioni del Fair Play Finanziario, nel mirino anche tre italiane. La notizia 8.30 – Delude la Juve – Pareggio opaco per i bianconeri a Marassi contro la Sampdoria, Allegri cerca soluzioni per servire meglio Vlahovic. L'editoriale L'articolo proviene da Calcio News 24.

