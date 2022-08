Ultime Notizie – Meeting di Rimini, applausometro premia Meloni. Domani c’è Draghi (Di martedì 23 agosto 2022) Un applauso non si nega a nessuno e la regola vale anche al Meeting di Rimini. Ma, come da tradizione, c’è chi raccoglie ovazioni, chi buoni consensi e chi solo qualche clap-clap di cortesia. A un mese dalle elezioni, la platea della kermesse ciellina conferma quanto emerge dagli ultimi sondaggi elettorali, come si può dedurre dall’accoglienza riservata oggi a quasi tutti i leader politici – mancavano soltanto Giuseppe Conte e Matteo Renzi, mentre Carlo Calenda arriverà all’ultimo giorno – che si sono confrontati in una tavola rotonda degna delle migliori tribune politiche. In attesa dell’arrivo di Domani a mezzogiorno del capo del governo uscente Mario Draghi, quello che si può definire come ‘applausometro’ vede uscire vincitrice Giorgia Meloni, i cui fans in platea erano o più ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 23 agosto 2022) Un applauso non si nega a nessuno e la regola vale anche aldi. Ma, come da tradizione, c’è chi raccoglie ovazioni, chi buoni consensi e chi solo qualche clap-clap di cortesia. A un mese dalle elezioni, la platea della kermesse ciellina conferma quanto emerge dagli ultimi sondaggi elettorali, come si può dedurre dall’accoglienza riservata oggi a quasi tutti i leader politici – mancavano soltanto Giuseppe Conte e Matteo Renzi, mentre Carlo Calenda arriverà all’ultimo giorno – che si sono confrontati in una tavola rotonda degna delle migliori tribune politiche. In attesa dell’arrivo dia mezzogiorno del capo del governo uscente Mario, quello che si può definire come ‘’ vede uscire vincitrice Giorgia, i cui fans in platea erano o più ...

