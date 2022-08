Ultime Notizie – Firenze | stuprano turista e mandano video su WhatsApp | arrestati

(Di martedì 23 agosto 2022) Hanno stuprato unacanadese e inviato, poi, ildella violenza su. A finire in manette un 26enne e un 34enne nel corso di un’indagine, coordinata dalla procura di, da cui risulta che a carico loro i sono gravi indizi di violenza sessuale di gruppo e diffusione illecita di immagini osessualmente espliciti in concorso con altri due indagati. L’arresto dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Scandicci e della stazione di Impruneta. I fatti si sono verificati in un locale di Impruneta nella notte tra il 29 e il 30 luglio scorso. L’arresto dei due indagati è stato eseguito in attuazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dall’ufficio gip del Tribunale di, su conforme richiesta della procura ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 35.360 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Ieri i contagiati erano 10.418. Le vittim… - sole24ore : ?? «Sulle sanzioni alla Russia bisogna guardare i numeri. Chiedo di valutare l’utilità dello strumento». Lo dice il… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - FCasaglia : RT @sole24ore: ?? #Ucraina ultime notizie. #Erdogan: #Mosca restituisca la #Crimea all’Ucraina. Von der Leyen, #Ue non la riconoscerà mai co… - zazoomblog : Ultime Notizie Roma del 23-08-2022 ore 20:10 - #Ultime #Notizie #23-08-2022 #20:10 -

Il Sole 24 ORE

Grandiper i fan del cavaliere oscuro . Deadline ha appena lanciato la notizia bomba s econdo cui ... dunque, dopo che nellesettimane si era diffusa la voce sul mancato via libera al ...Lo annuncia Michele Santoro su Facebook, dopo le interviste e gli interventi dellesettimane in cui aveva ipotizzato di scendere in politica con un nuovo soggetto politico. "Il suo obiettivo ... Elezioni ultime notizie. Sanzioni a Mosca, scontro Salvini-Letta. Draghi: Italia continuerà a ... L'Inter ha la necessità di chiudere il mercato in entrata con un colpo in difesa: la priorità è il difensore del Chelsea ...Il Gruppo Stellantis, si preparerebbe a lanciare negli Stati Uniti un nuovo motore benzina 6 cilindri in linea destinato quasi sicuramente a sostituire in futuro gli attuali V6 Pentastar e V8 ...