Uefa, Sacchi vince il Premio del Presidente 2022 (Di martedì 23 agosto 2022) Arrigo Sacchi ha vinto il “Premio del Presidente 2022” della Uefa, assegnato ogni anno dal Presidente dell’organo calcistico europeo La Uefa ha premiato Arrigo Sacchi con il Premio del Presidente Uefa 2022. Si tratta di un Premio che l’organo governativo calcistico assegna ogni anno ed è deciso dal Presidente della Uefa. Si tratta del quarto italiano a vincere dopo Paolo Maldini, Gianni Rivera e Francesco Totti. Di seguito le parole di Ceferin. «Questo Premio riconosce l’eccellenza professionale e onora l’eredità lasciata al gioco del calcio da individui eccezionali. Pochissimi hanno rimodellato ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022) Arrigoha vinto il “del” della, assegnato ogni anno daldell’organo calcistico europeo Laha premiato Arrigocon ildel. Si tratta di unche l’organo governativo calcistico assegna ogni anno ed è deciso daldella. Si tratta del quarto italiano are dopo Paolo Maldini, Gianni Rivera e Francesco Totti. Di seguito le parole di Ceferin. «Questoriconosce l’eccellenza professionale e onora l’eredità lasciata al gioco del calcio da individui eccezionali. Pochissimi hanno rimodellato ...

