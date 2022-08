Ue | Letta | ' Petriccione grande italiano e grande europeista | perdo grande amico'

(Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "Piango la scomparsa di Mauro #. In Europa une un. Infaticabile lavoratore della costruzione comunitaria e in questi anni protagonista degli avanzamenti in materia di lotta al cambiamento climatico.un. Enorme tristezza". Così Enricosu twitter.

Adnkronos

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Piango la scomparsa di Mauro #Petriccione. In Europa un grande italiano e un grande europeista. Infaticabile lavoratore della costruzione comunitaria e in questi anni prot ...Roma, 23 ago. “Esprimo il mio più profondo cordoglio per la scomparsa del Direttore Generale della Commissione europea Mauro Petriccione. Un italiano a Bruxelles che si è sempre distinto per la sua ...