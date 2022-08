Ucraina, Usa: Russia rafforzerà gli attacchi in prossimi giorni (Di martedì 23 agosto 2022) "Il Dipartimento di Stato ha informazioni sul fatto che la Russia potrebbe rafforzare gli attacchi contro le infrastrutture civili e governative ucraine nei prossimi giorni". Lo afferma l'ambasciata ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 23 agosto 2022) "Il Dipartimento di Stato ha informazioni sul fatto che lapotrebbe rafforzare glicontro le infrastrutture civili e governative ucraine nei". Lo afferma l'ambasciata ...

RaiNews : La dinamica dell'attacco di martedì scorso alla base di #Novofedorovka in #Crimea sembra suggerire l'uso di missil… - RaiNews : “Gli #Usa hanno bisogno di guerre per mantenere la loro egemonia, per questo hanno trasformato gli ucraini in carne… - Franco110537 : LA RUSSIA HA AGGREDITO L'UCRAINA? MI DISPIACE PER LE VITTIME CHE CI SONO E CI SARANNO. MA IO(PARLO DI ME) CHE C'ENT… - Franco110537 : CERTI CONDUTTORI SONO RIDICOLI PER NON INTRODURRE LA FLAT TAX INVENTANO LA SCUSA DELLA MANCANZA DI FONDI. PERÒ PER… - Perla19733917 : RT @Sbrn65: @fuskiko @Perla19733917 @lauracesaretti1 Notare sempre le bandierine, ce ne fosse uno che ha anche quella italiana, solo UE Ucr… -