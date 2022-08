Ucraina, Suslov: “Il voto italiano cambierà la guerra” (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – “L’Occidente ha raggiunto il limite della sua capacità di pressione”, è “molto improbabile cioè che ci saranno nuove e più severe sanzioni contro la Russia” e “l’Ucraina è finanziariamente in bancarotta, l’economia in ginocchio, le infrastrutture distrutte e non ha risorse” mentre “in Europa nessun Paese ha più sistemi d’arma da inviare” e “ci sono interessanti dinamiche politiche in corso”. Dmitrij Suslov dirige il Centro di Studi europei e internazionali presso la Scuola superiore di Economia di Mosca e con il Corriere della Sera parla dei “sondaggi secondo cui il centrodestra guidato da Fratelli d’Italia dovrebbe vincere le elezioni” italiane mentre il conflitto in Ucraina è “diventato guerra di logoramento”. “Probabilmente il nuovo governo aggiusterà l’approccio alla guerra e ai ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – “L’Occidente ha raggiunto il limite della sua capacità di pressione”, è “molto improbabile cioè che ci saranno nuove e più severe sanzioni contro la Russia” e “l’è finanziariamente in bancarotta, l’economia in ginocchio, le infrastrutture distrutte e non ha risorse” mentre “in Europa nessun Paese ha più sistemi d’arma da inviare” e “ci sono interessanti dinamiche politiche in corso”. Dmitrijdirige il Centro di Studi europei e internazionali presso la Scuola superiore di Economia di Mosca e con il Corriere della Sera parla dei “sondaggi secondo cui il centrodestra guidato da Fratelli d’Italia dovrebbe vincere le elezioni” italiane mentre il conflitto inè “diventatodi logoramento”. “Probabilmente il nuovo governo aggiusterà l’approccio allae ai ...

