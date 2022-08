Ucraina, riparte il campionato: rifugi e razzi per proteggere il calcio (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Un piccolo segno di normalità, di fiducia. Cerca questo l’Ucraina con il ritorno del campionato di calcio, al via oggi con la prima partita tra Shakhtar Donetsk e Metalist Kharkiv disputata a Kiev a porte chiuse e terminata 0-0. L’inizio di una nuova stagione, dopo che la precedente fu interrotta lo scorso febbraio, subito dopo l’inizio dell’invasione russa del territorio ucraino. C’era proprio lo Shakhtar in testa alla classifica, allenato da Roberto De Zerbi, che ha rescisso però il proprio contratto insieme a tanti altri giocatori internazionali. Il titolo non è stato assegnato, una casella vuota nell’albo d’oro a memoria di quanto successo. Quest’anno si spera di riempirlo: “Voi russi ci fate la guerra, noi ucraini giochiamo a calcio, e facciamo anche il campionato. Anzi, i ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Un piccolo segno di normalità, di fiducia. Cerca questo l’con il ritorno deldi, al via oggi con la prima partita tra Shakhtar Donetsk e Metalist Kharkiv disputata a Kiev a porte chiuse e terminata 0-0. L’inizio di una nuova stagione, dopo che la precedente fu interrotta lo scorso febbraio, subito dopo l’inizio dell’invasione russa del territorio ucraino. C’era proprio lo Shakhtar in testa alla classifica, allenato da Roberto De Zerbi, che ha rescisso però il proprio contratto insieme a tanti altri giocatori internazionali. Il titolo non è stato assegnato, una casella vuota nell’albo d’oro a memoria di quanto successo. Quest’anno si spera di riempirlo: “Voi russi ci fate la guerra, noi ucraini giochiamo a, e facciamo anche il. Anzi, i ...

