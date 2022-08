Ucraina | l’ambasciata Usa ai cittadini americani | Lasciate il Paese ora La situazione peggiorerà

Leggi su ildenaro

(Di martedì 23 agosto 2022) “degli Stati Uniti esorta istatunitensi a lasciare adesso l’utilizzando le opzioni di trasporto via terra disponibili privatamente, se è sicuro farlo”, si legge in un avviso di sicurezza sul sito web delamericana a Kiev. “Ladella sicurezza in tutta l’è altamente instabile e le condizioni potrebbero deteriorarsi senza preavviso”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.