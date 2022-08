(Di martedì 23 agosto 2022) Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio, ha chiesto di smettere di "la minaccia di", affermando che il mondo è in un "momento di massimo pericolo" e tutti i ...

Agenzia_Ansa : Vertice trilaterale tra il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky… - Agricolturabio1 : RT @valeria_frezza: Ucraina, Erdogan rilancia i negoziati ma Zelensky frena: 'Niente pace senza ritiro dei russi' - valeria_frezza : Ucraina, Erdogan rilancia i negoziati ma Zelensky frena: 'Niente pace senza ritiro dei russi' - CorpusSemantic : ?? Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyi ha tenuto un incontro con il segretario generale delle Nazioni Uni… - Blueber67536214 : RT @StopFakeItalian: ? António Guterres non ha rilasciato dichiarazioni su un “attacco dell’Ucraina” alla centrale nucleare di Zaporizhia.… -

Agenzia askanews

... ha descritto la situazione nella centrale nuclearedi Zaporizhzhia, la più grande d'Europa,...ha sottolineato: "Il brandire la minaccia nucleare deve finire... venite al tavolo dei ......dalla scelta russa di continuare ad avanzare dove possibile e adesso dalla nuova condizione... Recep Tayyip Erdogan e Antonioriescono a mediare un compromesso per riavviare l'export ... Ucraina, Guterres: basta alla minacce di brandire armi nucleari Roma, 23 ago. (askanews) - Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha chiesto di smettere di 'brandire la minaccia di ...Le notizie di martedì 23 agosto, in diretta. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu sui rischi per la centrale nucleare di Zaporhizhia ...