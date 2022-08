Ucraina, esperto di Mosca: “Il voto italiano cambierà le sorti della guerra” (Di martedì 23 agosto 2022) Lo prevede Dmitrij Suslov, che dirige il Centro di Studi europei e internazionali presso la Scuola superiore di Economia di Mosca L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 23 agosto 2022) Lo prevede Dmitrij Suslov, che dirige il Centro di Studi europei e internazionali presso la Scuola superiore di Economia diL'articolo proviene da Firenze Post.

fattoquotidiano : Russia, l’allarme delle ong: “Mosca recluta carcerati da mandare in Ucraina”. L’esperto: “Hanno bisogno di ricambi… - carmelodipaola : Non sono un esperto di strategia militare ma penso che se #Putin avesse voluto mettere in ginocchio l'Ucraina lo av… - FirenzePost : Ucraina: voto italiano cambierà le sorti della guerra. Lo afferma esperto moscovita - Super_Pippen : RT @ChanceGardiner: Alfred de Zayas, esperto ONU: Ogni giorno sono necessarie nuove bugie per convincere il popolo americano e gli europei… - MARGHER26630502 : @LiquidSnake988 @pbecchi Lei é un esperto di come si vive in UCRAINA DONBASS. Una nazione poverissima, depredata d… -