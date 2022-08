Ucraina, Erdogan: “Crimea deve tornare sotto Kiev” (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – La Turchia sostiene l’integrità territoriale dell’Ucraina e respinge l’annessione “illegale” della Crimea da parte della Russia. Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un videomessaggio al secondo summit della Crimea Platform. “Il ritorno della Crimea all’Ucraina, di cui è parte inseparabile, è essenzialmente un requisito del diritto internazionale”, ha dichiarato Erdogan, sottolineando che “la Turchia non riconosce l’annessione della Crimea e ha affermato apertamente sin dal primo giorno che questo passo è illegittimo e illegale”. “Il nostro obiettivo è riunire Putin e Zelensky nel nostro Paese, speriamo in un futuro non troppo lontano”, ha detto ancora, insistendo sulla disponibilità a ospitare ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – La Turchia sostiene l’integrità territoriale dell’e respinge l’annessione “illegale” dellada parte della Russia. Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyipin un videomessaggio al secondo summit dellaPlatform. “Il ritorno dellaall’, di cui è parte inseparabile, è essenzialmente un requisito del diritto internazionale”, ha dichiaratolineando che “la Turchia non riconosce l’annessione dellae ha affermato apertamente sin dal primo giorno che questo passo è illegittimo e illegale”. “Il nostro obiettivo è riunire Putin e Zelensky nel nostro Paese, speriamo in un futuro non troppo lontano”, ha detto ancora, insistendo sulla disponibilità a ospitare ...

sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Erdogan: #Mosca restituisca la #Crimea all’Ucraina. Von der Leyen, #Ue non la riconosce… - Agenzia_Ansa : Vertice trilaterale tra il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky… - MediasetTgcom24 : Mosca, salta in aria l'auto guidata dalla figlia dell'ideologo di Putin #donbass #papa #popasna #angelus #ucraina… - barbecoq : RT @pier_falasca: Se Erdogan chiede alla Russia di restituire la Crimea all’Ucraina, significa che la situazione per la Russia è decisament… - Petartrzz : RT @francofontana43: Con questa dichiarazione, se non clamorosa, almeno inattesa, Erdogan esce di scena come possibile mediatore tra Russia… -