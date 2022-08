Ucraina, Draghi: "La lotta per la Crimea è parte della lotta per la liberazione di tutto il Paese" (Di martedì 23 agosto 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi così si è espresso nel corso della conferenza per la Crimea tenutosi in Ucraina: "L'Italia sostiene senza tentennamenti questa iniziativa e l'Ucraina. L'Italia ... Leggi su globalist (Di martedì 23 agosto 2022) Il presidente del Consiglio Mariocosì si è espresso nel corsoconferenza per latenutosi in: "L'Italia sostiene senza tentennamenti questa iniziativa e l'. L'Italia ...

fattoquotidiano : 'Il governo Draghi è prossimo all’invio di nuovi armi pesanti in Ucraina? Alcune indiscrezioni, non smentite dal go… - SkyTG24 : Draghi: 'L'Italia continuerà a sostenere l'Ucraina' - fattoquotidiano : Draghi a Zelensky: “L’Italia continuerà a sostenere l’Ucraina, la lotta per la Crimea è parte della lotta per liber… - Gio_Scorza : RT @yarynagrusha: Mario #Draghi parla alla #CrimeaPlatform che si tiene per la seconda volta dall’occupazione russa della penisola della #C… - grutli : RT @Gianl1974: 1/3 Draghi: l'Italia continuerà a sostenere l'Ucraina. Stop all'occupazione russa, lacomunità internazionale non si volti da… -