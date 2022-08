(Di martedì 23 agosto 2022) Kiev, 23 ago. (Adnkronos) - L'intelligence degli Stati Uniti prevede un'intensificazione deglidellainnei. In un'sicurezza diffusa dall'ambasciata americana a Kiev si legge: "Il Dipartimento di Stato ha informazioni che lasta intensificando gli sforzi per lanciarecontro le infrastrutture civili e le strutture governative dell'nei". L'esorta ancora una volta i cittadini americani a lasciare l'immediatamente.

L' Unione Europea vuole addestrare l'esercito di Kiev nei Paesi vicini e fa infuriare Mosca, mentre è altissima l'inalla vigilia dell'anniversario dell'indipendenza, nel timore di ...L'amministrazione militare della capitale, infatti, ha firmato un decreto con il quale ha ... L'riguarda anche la possibilità che in quei giorni, i russi possano lanciare nuovi attacchi ... Ucraina, allerta Usa: "Russia intensificherà attacchi nei prossimi giorni" (Adnkronos) – L’intelligence degli Stati Uniti prevede un’intensificazione degli attacchi della Russia in Ucraina nei prossimi giorni. In un’allerta sicurezza diffusa dall’ambasciata americana a Kiev ...Kiev, 23 ago. L'intelligence degli Stati Uniti prevede un'intensificazione degli attacchi russi in Ucraina nei prossimi giorni. In un'allerta sicurezza diffusa ...