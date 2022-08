Uccisione Dugina | Kiev | Opera dei servizi russi | L' esecutrice Natalia Vovk ha lasciato l' Estonia | ora è in Austria

ele9061 : RT @gianny0162: Il silenzio dei media italiani sulla uccisione di Daria #Dugina è lo stesso silenzio sul #Donbass negli 8 anni precedenti.… - FioreFio4 : RT @gianny0162: Il silenzio dei media italiani sulla uccisione di Daria #Dugina è lo stesso silenzio sul #Donbass negli 8 anni precedenti.… - LauraGi63815697 : RT @gianny0162: Il silenzio dei media italiani sulla uccisione di Daria #Dugina è lo stesso silenzio sul #Donbass negli 8 anni precedenti.… - gazzettaparma : Kiev, uccisione Dugina è opera dei servizi russi, non nostra - Bob_Trasta : RT @gianny0162: Il silenzio dei media italiani sulla uccisione di Daria #Dugina è lo stesso silenzio sul #Donbass negli 8 anni precedenti.… -

Putin: 'Crimine vile'. La Casa Bianca preoccupata per un'escalation degli attacchi. Gli Usa respingono la proposta di Kiev di negare il visto a tutti i ...... centinaia di persone prendono parte al funerale di Dariaa Mosca 10:21 Ucraina, Zelensky: "La nostra bandiera tornerà su tutti i territori occupati" 09:59 Ucraina, Kiev: "è ...La guerra in Ucraina è giunta al 181esimo giorno. Secondo il Dipartimento di Stato Usa, "la Russia potrebbe rafforzare gli attacchi in Ucraina nei prossimi giorni". L'ambasciata degli Stati Uniti a Ki ..."Non siamo affatto coinvolti nell'esplosione che ha ucciso questa donna: è opera dei servizi segreti russi". (ANSA) ...