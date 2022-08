Twitter ha rimosso il tweet in cui Giorgia Meloni aveva pubblicato il video dello stupro avvenuto a Piacenza (Di martedì 23 agosto 2022) Twitter ha rimosso il tweet in cui la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni aveva pubblicato il discusso video dello stupro avvenuto domenica a Piacenza, perché ha violato le regole del social network. A posto del tweet c’è ora un Leggi su ilpost (Di martedì 23 agosto 2022)hailin cui la leader di Fratelli d’Italiail discussodomenica a, perché ha violato le regole del social network. A posto delc’è ora un

mariannamadia : Twitter ha rimosso il video dell’orribile violenza di #Piacenza. Ma dalla Meloni nessuna scusa solo altre indecenti… - Crpzo : RT @sconnesso_: Questo video, in cui Franco Corbelli (ora so chi è) ci comunica che è stato sospeso perchè ha osato chiedere un n. Verde… - Bisont19 : RT @ilpost: Twitter ha rimosso il tweet in cui Giorgia Meloni aveva pubblicato il video dello stupro avvenuto a Piacenza - VietatoMorireE : RT @ultimora_pol: Twitter ha rimosso dal profilo di Giorgia #Meloni per violazione delle regole il post con il video della violenza sessual… - micor55 : RT @walterlana6: Twitter ha rimosso il vomitevole video di #Meloni e la Procura ha aperto un fascicolo. Staranno cercando la #matrice?Grazi… -