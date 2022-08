Twitter e Facebook hanno rimosso il video dello stupro di Piacenza dalle bacheche di Giorgia Meloni (Di martedì 23 agosto 2022) Se per Giorgia Meloni quei contenuti sono stati pubblicati per difendere la dignità della vittima dello stupro di Piacenza – come non ha esitato a ribadire nel pomeriggio di ieri -, Twitter e Facebook non la pensano così. Il contenuto è infatti stato limitato su entrambi i social. Il video Meloni stupro Piacenza – con copy da piena campagna elettorale annessi – è infatti scomparso sia dal profilo Twitter che dal profilo Facebook dell’aspirante premier italiana. Non per sua scelta, ovviamente, a differenza di quanto accaduto con Il Messaggero che – nel corso della giornata di ieri e circa 24 ore dopo la pubblicazione del contenuto – ha scelto di eliminare dal sito il ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 23 agosto 2022) Se perquei contenuti sono stati pubblicati per difendere la dignità della vittimadi– come non ha esitato a ribadire nel pomeriggio di ieri -,non la pensano così. Il contenuto è infatti stato limitato su entrambi i social. Il– con copy da piena campagna elettorale annessi – è infatti scomparso sia dal profiloche dal profilodell’aspirante premier italiana. Non per sua scelta, ovviamente, a differenza di quanto accaduto con Il Messaggero che – nel corso della giornata di ieri e circa 24 ore dopo la pubblicazione del contenuto – ha scelto di eliminare dal sito il ...

