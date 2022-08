Tumori, ricerca del Neuromed: Così i farmaci attivati dalla luce riducono il dolore (Di martedì 23 agosto 2022) Il dolore è uno dei problemi più importanti per alcuni pazienti oncologici. Anche se quello che viene definito ‘dolore di fondo’ può essere controllato da farmaci oppioidi come la morfina, a volte si verificano episodi rapidi e improvvisi di sofferenza molto intensa, definiti Btp (BreakThrough cancer Pain). Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica International Journal of Molecular Sciences apre ora la porta alla possibilità di dare sollievo a questi pazienti attraverso l’optofarmacologia, in altri termini utilizzando farmaci attivati dalla luce. La ricerca è stata condotta, su modelli animali, dal Laboratorio di Neurofarmacologia dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (IS) in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 agosto 2022) Ilè uno dei problemi più importanti per alcuni pazienti oncologici. Anche se quello che viene definito ‘di fondo’ può essere controllato daoppioidi come la morfina, a volte si verificano episodi rapidi e improvvisi di sofferenza molto intensa, definiti Btp (BreakThrough cancer Pain). Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica International Journal of Molecular Sciences apre ora la porta alla possibilità di dare sollievo a questi pazienti attraverso l’optofarmacologia, in altri termini utilizzando. Laè stata condotta, su modelli animali, dal Laboratorio di Neurofarmacologia dell’Irccsdi Pozzilli (IS) in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, ...

