Tu Sì Que Vales | Maria De Filippi | Mi Sono Sentita Sfruttata!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 23 agosto 2022) Tu Sì Que: durante un’intervista al settimanale Oggi,Deha svelato dei retroscena sulle nuove puntate registrate, ammettendo di essersi infuriata molto… Tu Sì Queè in corso di registrazione e, durante l’autunno, andranno in onda le nuove puntate. A parlarne è stata proprioDe, la quale, durante una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi in cui ha parlato di svariati argomenti, ha anche raccontato un aneddoto che i telespettatori vedranno presto. La conduttrice infatti ha perso completamente la pazienza, andando su tutte le furie. Tu Si QueDeperde la pazienza durante le registrazioni! Nel corso di un’intervista al settimanale Oggi, è stata la stessa ...