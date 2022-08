Trump ha fatto causa al dipartimento di Giustizia (Di martedì 23 agosto 2022) Accusandolo di agire per scopi politici, spera di bloccare l'indagine sui documenti sequestrati nella sua villa in Florida Leggi su ilpost (Di martedì 23 agosto 2022) Accusandolo di agire per scopi politici, spera di bloccare l'indagine sui documenti sequestrati nella sua villa in Florida

elio_vito : Non sorprende e non inganna la Pravda contro Fratelli d’Italia. La Russia di Putin lo deve a Lega e Forza Italia ch… - _Nico_Piro_ : un presidente che quei documenti top secret se li è portati a casa? A proposito xchè li ha portati via? Assange l’h… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Trump ha fatto causa al dipartimento di Giustizia - ilpost : Trump ha fatto causa al dipartimento di Giustizia - Tiziana99296006 : @dukeonyx57 @Mov5Stelle @salvosalinsa @GiuseppeConteIT Così socialisti da aver fatto morire centinaia di persone in… -