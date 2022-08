Trump fa causa al governo Usa: «Perquisizione dell’Fbi incostituzionale, la politica dietro il blitz a Mar-a-Lago» (Di martedì 23 agosto 2022) Donald Trump ha avviato una causa contro il governo degli Stati Uniti per la Perquisizione dell’Fbi nella sua casa di Mar-a-Lago. L’ex presidente usa ha definito l’operazione «illegale e incostituzionale. Stiamo assumendo le misure necessarie per avere indietro i documenti, che sarebbero stati consegnati senza lo spregevole raid. Non smetterò mai di battermi per gli americani». Secondo i legali di Trump, il blitz dell’Fbi – nel corso del quale sono stati recuperati oltre 300 documenti classificati – è stato dettato dalla «politica» e «alla politica non può essere consentito di avere un impatto sulla giustizia. Il presidente Trump è chiaramente il ... Leggi su open.online (Di martedì 23 agosto 2022) Donaldha avviato unacontro ildegli Stati Uniti per lanella sua casa di Mar-a-. L’ex presidente usa ha definito l’operazione «illegale e. Stiamo assumendo le misure necessarie per avere ini documenti, che sarebbero stati consegnati senza lo spregevole raid. Non smetterò mai di battermi per gli americani». Secondo i legali di, il– nel corso del quale sono stati recuperati oltre 300 documenti classificati – è stato dettato dalla «» e «allanon può essere consentito di avere un impatto sulla giustizia. Il presidenteè chiaramente il ...

