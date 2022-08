Trump fa causa al governo americano contro il blitz dell’FBI | che definisce “illegale”

(Di martedì 23 agosto 2022) Donaldha avviato un’azione legaleilsul caso deldel Fbi a Mar-a-Lago. L’obiettivo è chiedere la nomina di uno “special master”, cioè un soggetto neutrale che possa esaminare i documenti trovati e requisiti dalle forze dell’ordine nella villa dell’ex presidente. Nel frattempo, cioè fino alla nomina, l’indagine da parteverrebbe interrotta. Secondo quanto dichiarano i suoi legali, «alla politica non può essere consentito di avere un impatto sulla giustizia.è chiaramente il frontrunner per le primarie americane» e, aggiungono, «per le elezioni generali del 2024». I suoi endorsement nei confronti dei candidati repubblicani per le elezioni di metà mandato del 2022 sono «stati decisivi». Per ...

... affermano i legali del tycoon nella mozione depositata davanti al giudice del Southern District della Florida, Aileen Cannon, nominata da. Se Cannon accetterà la richiesta, il processo di ...Donald Trump fa causa al governo americano per il blitz dell'Fbi a Mar-a-Lago dove, secondo indiscrezioni, sono stati recuperati oltre 300 documenti classificati.Nella villa del tycoon sono stati recuperati oltre 300 documenti classificati e con l'azione legale l'ex presidente vuole far valere i suoi diritti in merito a un blitz "non necessario".