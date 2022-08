(Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Donalde al dipartimento di Giustizia a guida democratica, mostrando anche come intende sfruttare tutta questa vicenda perunaper la Casa Bianca nel 2024. E’ questo l’obiettivo della mossa dei suoi legali che hanno presentato ad un giudice federale della Florida una richiesta di bloccare ogni ulteriore esamina da parte dei procuratori federali dei documenti sequestrati nella residenza difino alla nomina di uno “special master”, un giudice terzo non dipendente dal dipartimento che deve garantire sull’integrità di questo materiale. E soprattutto stabilisca se sono stati sequestrati documenti privati di– come è successo per i suoi ...

Adnkronos : Trump dichiara guerra legale all'Fbi per lanciare la sua nuova campagna -

... Ken, ha sottolineato che sia gli zaini antiproiettile che quelli trasparenti, usate in ... L'espertoche gli zaini anti proiettile non forniscono una protezione totale dalle pallottole ...Dopo che il segretario dem ha rilasciato una intervista alla Cnn nella qualeche 'nel mondo sarebbero, Putin e Orban a gioire se vincessero Meloni e Salvini. Un enorme pericolo per l'...(Adnkronos) - Donald Trump dichiara guerra legale all'Fbi e al dipartimento di Giustizia a guida democratica, mostrando anche come intende sfruttare tutta questa vicenda per lanciare una nuova campagn ...A Weisselberg, scrive il New York Times, non verrà chiesto di collaborare con i procuratori che indagano sulle frodi fiscali della società di Trump, ma dovrà ammettere la colpevolezza in tutti e quind ...