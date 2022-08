Trump al contrattacco fa causa al governo pet il blitz dell'Fbi (Di martedì 23 agosto 2022) Donald Trump invoca il "giudice speciale" e fa causa al dipartimento di Giustizia sui file sequestrati dalla sua casa durante una perquisizione dell'FBI. Il team legale dell'ex presidente ha chiesto a un giudice federale di nominare uno 'special master', un giudice terzo, per garantire che il Dipartimento di Giustizia restituisca tutti i suoi documenti privati sequestrati dall'Fbi durante la perquisizione nel suo resort a Mar-a-Lago, due settimane fa. L'ex inquilino della Casa Bianca chiede anche che lo special master supervisioni l'esame delle prove raccolte e che venga sospeso il lavoro degli investigatori federali sulle prove fino a quando la revisione non sarà completata. Trump sostiene che i suoi diritti costituzionali sono stati violati e che potrebbero essere ... Leggi su iltempo (Di martedì 23 agosto 2022) Donaldinvoca il "giudice speciale" e faal dipartimento di Giustizia sui file sequestrati dalla sua casa durante una perquisizione'FBI. Il team legale'ex presidente ha chiesto a un giudice federale di nominare uno 'special master', un giudice terzo, per garantire che il Dipartimento di Giustizia restituisca tutti i suoi documenti privati sequestrati dall'Fbi durante la perquisizione nel suo resort a Mar-a-Lago, due settimane fa. L'ex inquilinoa Casa Bianca chiede anche che lo special master supervisioni l'esamee prove raccolte e che venga sospeso il lavoro degli investigatori federali sulle prove fino a quando la revisione non sarà completata.sostiene che i suoi diritti costituzionali sono stati violati e che potrebbero essere ...

tempoweb : #Trump al contrattacco fa causa al governo pet il blitz dell'#Fbi #usa #23agosto #iltempoquotidiano… - vrobecco : Trump va al contrattacco 'Fbi brutale e violento. Presto rivelazioni choc' - - novellarese : RT @ilgiornale: L'annuncio social dell'ex presidente. La Cnn: 'Alla Casa Bianca forti timori per le carte segrete' - VincenzoIanno16 : RT @ilgiornale: L'annuncio social dell'ex presidente. La Cnn: 'Alla Casa Bianca forti timori per le carte segrete' - ilgiornale : L'annuncio social dell'ex presidente. La Cnn: 'Alla Casa Bianca forti timori per le carte segrete' -