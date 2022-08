Trovato allo stremo sul greto del Torrente Raccolana, soccorso 70enne friulano (Di martedì 23 agosto 2022) Un settantasettenne friulano è stato tratto in salvo allo stremo delle forze, fortemente disidratato ma ancora cosciente, dopo essere stato notato da due passanti disteso sul greto del Torrente Chiusaforte. La chiamata è arrivata al Nue112 poco dopo le 19 e la Sores ha attivato le stazioni di Cave del Predil e Moggio Udinese del soccorso Alpino, la.Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e l’ambulanza che si sono portati sul posto: in tutto una decina i soccorritori convenuti. L’uomo, che calzava scarponi ed era vestito da escursionista, considerate le sue condizioni è stato imbarellato e consegnato all’ambulanza. Pare che abbia riferito ai soccorritori di essere arrivato sul Torrente dopo aver percorso il Vallone Blasic che conduce alla frazione ... Leggi su udine20 (Di martedì 23 agosto 2022) Un settantasettenneè stato tratto in salvodelle forze, fortemente disidratato ma ancora cosciente, dopo essere stato notato da due passanti disteso suldelChiusaforte. La chiamata è arrivata al Nue112 poco dopo le 19 e la Sores ha attivato le stazioni di Cave del Predil e Moggio Udinese delAlpino, la.Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e l’ambulanza che si sono portati sul posto: in tutto una decina i soccorritori convenuti. L’uomo, che calzava scarponi ed era vestito da escursionista, considerate le sue condizioni è stato imbarellato e consegnato all’ambulanza. Pare che abbia riferito ai soccorritori di essere arrivato suldopo aver percorso il Vne Blasic che conduce alla frazione ...

