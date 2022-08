Tre ragazzi bergamaschi rischiano di annegare in Abruzzo: salvati dalla Guardia costiera (Di martedì 23 agosto 2022) Vasto. Tre ragazzi bergamaschi hanno rischiato di affogare a Vasto, in Abruzzo. Martedì pomeriggio i tre giovani, residenti nella Bergamasca e in vacanza in provincia di Chieti, si sono avventurati nell’area naturale protetta di Punta Aderci. Si trovavano nei pressi del Trabocco, un’antica macchina da pesca tipica delle coste abruzzesi, quando hanno deciso di fare un bagno. Il mare era piuttosto mosso e le condizioni meteo non ottimali ma, come riportato da vastoweb.com, i ragazzi hanno voluto ugualmente entrare in acqua. Le onde li hanno sospinti al largo, era difficile per loro riuscire a nuotare e rimanere a galla tra i flutti. Fortunatamente qualcuno li ha avvistati, ha capito ciò che stava succedendo ed ha allertato la Guardia costiera di Vasto, che è prontamente intervenuta ed ha ... Leggi su bergamonews (Di martedì 23 agosto 2022) Vasto. Trehanno rischiato di affogare a Vasto, in. Martedì pomeriggio i tre giovani, residenti nella Bergamasca e in vacanza in provincia di Chieti, si sono avventurati nell’area naturale protetta di Punta Aderci. Si trovavano nei pressi del Trabocco, un’antica macchina da pesca tipica delle coste abruzzesi, quando hanno deciso di fare un bagno. Il mare era piuttosto mosso e le condizioni meteo non ottimali ma, come riportato da vastoweb.com, ihanno voluto ugualmente entrare in acqua. Le onde li hanno sospinti al largo, era difficile per loro riuscire a nuotare e rimanere a galla tra i flutti. Fortunatamente qualcuno li ha avvistati, ha capito ciò che stava succedendo ed ha allertato ladi Vasto, che è prontamente intervenuta ed ha ...

matteosalvinimi : Solidarietà alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria, dopo l’ennesima follia registrata nelle carceri i… - virginiaraggi : Altri tre ori per gli Azzurri agli #Europeinuoto #Roma2022. Forza ragazzi! - kaio_kean : CENTROCAMPO: non serve andare a comprare stranieri all’estero e che so io… quei tre ragazzi GIOVANI e italiani che… - davide77orlandi : @taffoofficial Ragazzi, oltre ad essere in assoluto i migliori comunicatori degli ultimi tre anni (vi seguo da semp… - VivDome : @Emiludinees Questi tre ragazzi sono molto bravi ma la catena finale è stata assurda!!!!!! -