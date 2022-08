Trasporti, abbonamenti gratuiti per studenti: da domani parte la sottoscrizione online (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Tornano anche quest’anno gli abbonamenti gratuiti per gli studenti campani. La campagna di sottoscrizione, finanziata dalla Regione Campania, garantisce per il sesto anno scolastico consecutivo la possibilità per gli studenti campani di richiedere l’abbonamento gratuito per il percorso casa/scuola/università utilizzando tutti i mezzi del trasporto pubblico campano. L’iniziativa lanciata dal Presidente Vincenzo De Luca, divenuta strutturale, rappresenta uno degli interventi più qualificanti dell’amministrazione regionale sul piano sociale e di sostegno alle famiglie. Da domani, 24 agosto, la richiesta può essere presentata esclusivamente on-line, accedendo alla piattaforma attraverso l’apposita sezione del sito del Consorzio “Unicocampania”. Per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Tornano anche quest’anno gliper glicampani. La campagna di, finanziata dalla Regione Campania, garantisce per il sesto anno scolastico consecutivo la possibilità per glicampani di richiedere l’abbonamento gratuito per il percorso casa/scuola/università utilizzando tutti i mezzi del trasporto pubblico campano. L’iniziativa lanciata dal Presidente Vincenzo De Luca, divenuta strutturale, rappresenta uno degli interventi più qualificanti dell’amministrazione regionale sul piano sociale e di sostegno alle famiglie. Da, 24 agosto, la richiesta può essere presentata esclusivamente on-line, accedendo alla piattaforma attraverso l’apposita sezione del sito del Consorzio “Unicocampania”. Per ...

