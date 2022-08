Tragedia in Italia: il giovane cantante è morto sul colpo. Musica in lutto (Di martedì 23 agosto 2022) Una notizia terribile è arrivata in questi giorni dal Veneto. La lista degli incidenti sulla strada della Marca, in provincia di Treviso, continua ad allungarsi. Nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 agosto 2022: un ragazzo di soli 22 anni, Sebastiano Marson, residente a San Biagio di Callalta, è morto a causa di un terribile incidente frontale con un furgone. Anche l’altro automobilista è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Vediamo nel dettaglio che cos’è accaduto nel cuore della notte.



Tragedia sulle strade della Marca nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 agosto 2022. Un ragazzo di soli 22 anni, Sebastiano Marson, residente a San Biagio di Callalta, è morto mentre si trovava al volante della sua auto, a seguito dello scontro contro un furgone. L'impatto è avvenuto intono alle 2.30 ai confini con il territorio di

