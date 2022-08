Traffico Roma del 23-08-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione iniziamo con un incidente sulla A1Firenze e confine tra Guidonia Montecelio e la diramazioneNord in direzione Firenze altro incidente lungo la Flaminia che causa code In entrambe le direzioni all’altezza del cimitero di Prima Porta e poi continuano le code sulla carreggiata esterna del raccordo tra Laurentina e Anagnina per un incidente avvenuto nelle scorse ore un incidente interessa anche le strade cittadine rallentamenti in via di Grottarossa all’altezza dell’ospedale Sant’Andrea e infine a causa di un muro pericolante è chiuso alil tratto di via della Lungara la salita del Buon Pastore e Lungotevere Gianicolense dettagli di queste di altre notizie sul sito.luceverde.it da Manuel è tutto grazie per l’ascolto un ...