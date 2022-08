Tra Marquez e Alzamora il rapporto è finito | le possibili ragioni

(Di martedì 23 agosto 2022) Il GP d’Austria è stato teatro di una gara al cardiopalma e di tanti temi extra sportivi. Oltre all’annuncio delle gare sprint, che stanno dividendo paddock e appassionati, a Zeltweg è arrivata la notizia della fine deltra Marc(e suo fratello Alex) ed Emilio. L’ex campione del mondo 125 ha fatto da manager al numero 93 fin dagli esordi, ma da adesso in poi prenderanno strade diverse. A gestire la carriera dici penserà Jaime “Jimmy” Martinez, che attualmente gestisce il marketing del motorsport per la Red Bull. Ufficiale: anche la MotoGP avrà la Sprint Race Perchési separa da? Non sappiamo esattamente cosa abbia spinto Marc a tale decisione. La notizia è frutto di indiscrezioni da parte spagnola, e manca ancora l’annuncio ...

Da un campione del mondo nella classe 125 a uno specialista del Wakeboard, sport acquatico che nasce dalla fusione tra lo snowboard e lo sci nautico. Marc e Alex Márquez dopo quasi 20 anni di collaborazione con Emilio Alzamora hanno deciso di interrompere il fortissimo legame che li ha visti accompagnati da ...Francesco Bagnaia firma la prima tripletta in carriera in MotoGP. Da Valentino Rossi a Marc Marquez: ecco chi ci è riuscito in precedenza e ha più stagioni da triplette ...Dopo la rottura con Emilio Alzamora l'otto volte campione del mondo e il fratello Alex saranno seguiti a livello manageriale da Jaime 'Jimmy' Martinez ...