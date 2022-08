Tottenham, Conte promuove Perisic: “Ho rivisto il giocatore che avevo all’Inter” (Di martedì 23 agosto 2022) Ivan Perisic si è preso il Tottenham. Antonio Conte promuove il suo fedelissimo: “Ho rivisto il Perisic che avevo all’Inter“, ha detto il tecnico dopo la vittoria degli Spurs sul Watford grazie ad un gol di Kane su assist proprio del croato. “Ivan è un giocatore importante, con tanta esperienza, che ha vinto tanto giocando in squadre di prestigio e giocato una finale Mondiale – spiega Conte -. Ci può dare tanta esperienza, e può essere anche importante per Sessegnon, che Ivan può aiutare tanto a crescere, dandogli consigli e diventando per lui un punto di riferimento“. Anche Perisic è consapevole del buon momento. Ma ricorda anche l’infortunio nell’ultima giornata della scorsa Serie A: “È stato un ... Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Ivansi è preso il. Antonioil suo fedelissimo: “Hoilche“, ha detto il tecnico dopo la vittoria degli Spurs sul Watford grazie ad un gol di Kane su assist proprio del croato. “Ivan è unimportante, con tanta esperienza, che ha vinto tanto giocando in squadre di prestigio e giocato una finale Mondiale – spiega-. Ci può dare tanta esperienza, e può essere anche importante per Sessegnon, che Ivan può aiutare tanto a crescere, dandogli consigli e diventando per lui un punto di riferimento“. Ancheè consapevole del buon momento. Ma ricorda anche l’infortunio nell’ultima giornata della scorsa Serie A: “È stato un ...

