Torna 'Mai dire gol': da Albanese a Luttazzi, i personaggi storici che vorremmo rivedere (Di martedì 23 agosto 2022) ...su La7, nella trasmissione La gabbia , per intervenire sugli avvenimenti politici della settimana con il solito cinismo che lo contraddistingue. Tabloid con Panfilo Maria Lippi Il famigerato tg ... Leggi su rollingstone (Di martedì 23 agosto 2022) ...su La7, nella trasmissione La gabbia , per intervenire sugli avvenimenti politici della settimana con il solito cinismo che lo contraddistingue. Tabloid con Panfilo Maria Lippi Il famigerato tg ...

babyrapschenoia : RT @bhosonoconfusa: se ami davvero qualcosa lasciala andare. se torna da te è tua per sempre, se non torna allora non lo è mai stata - robymaggini61 : @23_Frog Forza Andrea, guarisci presto e torna più grande che mai ???????? - Butterfly22Fly : Andava tutto bene, ed è questo che non mi spiego. Non ha senso niente e per quanto si possa leggere tra le righe no… - coccinellasirio : Pensiero a mente fredda: intanto non mi piacciono gli insulti,MAI,e l ' unica cosa che mi viene da dire è che non m… -