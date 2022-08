Torino Lukic, rinnovo o cessione: il serbo potrebbe accettare la corte di Mourinho (Di martedì 23 agosto 2022) Lukic starebbe trattando il rinnovo col Torino, ma la Roma spinge per averlo dopo l’infortunio di Wijnaldum Lukic starebbe trattando il rinnovo col Torino, ma la Roma spinge per averlo dopo l’infortunio di Wijnaldum. Secondo quanto riportato da La Stampa, il centrocampista serbo potrebbe anche accettare la corte di Mourinho. La richiesta dei granata è di 15 milioni senza opzione di prestiti. La situazione potrebbe variare nei prossimi giorni anche perché ai granata interessa Diawara. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022)starebbe trattando ilcol, ma la Roma spinge per averlo dopo l’infortunio di Wijnaldumstarebbe trattando ilcol, ma la Roma spinge per averlo dopo l’infortunio di Wijnaldum. Secondo quanto riportato da La Stampa, il centrocampistaancheladi. La richiesta dei granata è di 15 milioni senza opzione di prestiti. La situazionevariare nei prossimi giorni anche perché ai granata interessa Diawara. L'articolo proviene da Calcio News 24.

