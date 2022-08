Top Gun: Maverick, il regista sulle teorie dei fan: "Magari Maverick è davvero morto nella scena iniziale" (Di martedì 23 agosto 2022) Joseph Kosinski, il regista di Top Gun: Maverick, si è recentemente aperto a proposito delle teorie dei fan e della reazione che ha avuto Val Kilmer quando ha visto la sua amatissima scena. Top Gun: Maverick di Joseph Kosinski continua a battere record dopo record, proprio come il personaggio principale interpretato da Tom Cruise e di recente il regista della pellicola, Joseph Kosinski, si è aperto a proposito delle teorie dei fan, rivelando anche come ha reagito Val Kilmer quando ha visto la sua sequenza commovente presente nel film. Il sequel di Top Gun ha appena superato Avengers: Infinity War, diventando il sesto film nella classifica delle più grandi pellicole statunitensi di sempre e raggiungendo la dodicesima ... Leggi su movieplayer (Di martedì 23 agosto 2022) Joseph Kosinski, ildi Top Gun:, si è recentemente aperto a proposito delledei fan e della reazione che ha avuto Val Kilmer quando ha visto la sua amatissima. Top Gun:di Joseph Kosinski continua a battere record dopo record, proprio come il personaggio principale interpretato da Tom Cruise e di recente ildella pellicola, Joseph Kosinski, si è aperto a proposito delledei fan, rivelando anche come ha reagito Val Kilmer quando ha visto la sua sequenza commovente presente nel film. Il sequel di Top Gun ha appena superato Avengers: Infinity War, diventando il sesto filmclassifica delle più grandi pellicole statunitensi di sempre e raggiungendo la dodicesima ...

