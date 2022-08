Tonalità agrumate | accessori di sapore vintage e costume fluo Il kit da viaggio perfetto per una vacanza andalusa

Leggi su iodonna

(Di martedì 23 agosto 2022) Dieci chilometri di spiaggia sulla Costa del Sol. Il beachwear per la tintarella e? solare ma elegante. Dal famoso Puerto Marina si potra? partire per rilassanti tour in barca. Il look per vacanze al mare prevede ancora una volta tinte brillanti e vitaminiche:donna intero o bikini in doppiaarancione o giallo, occhiali, sandali, cappello e borsa colorati. Sono i pezzi chiave per un tuffo nelle ultime settimane di agosto Tendenza giallo e arancione per la moda mare Estate 2022 guarda le foto Arancione o giallo: ildi Agosto ...