Times – Inter, ci risiamo: in arrivo il blocco dell'UEFA per il FPF (Di martedì 23 agosto 2022) L'ombra del FPF torna ad aleggiare sull'Inter Brutte notizie per l'Inter arrivano dal Regno Unito dove il Times riporta di nuove sanzioni da parte dell'UEFA per violazioni del Fair Play Finanziario (FPF). Tra i club che saranno oggetto di sanzione c'è anche quello nerazzurro. "La Uefa si prepara ad annunciare sanzioni nel prossimo mese per dieci club che hanno violato le regole FFP fino al 2020-21, tra cui Barcellona, Paris Saint-Germain, Juventus, Inter e Roma. Resta inteso che l'analisi iniziale ha anche segnalato preoccupazioni per l'anno 2021-22 per 20 club, tra cui l'Arsenal, anche se i conti finali di questi club devono ancora essere depositati presso la Uefa e il loro quadro finanziario potrebbe cambiare". "Le decisioni dell'FFP 2020-21 della UEFA dovrebbero portare a sanzioni ...

