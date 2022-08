The Sandman 2 a rischio? La serie tv è la più vista su Netflix, ma per Neil Gaiman non basta per il rinnovo (Di martedì 23 agosto 2022) The Sandman 2 non è ancora stato confermato da Netflix e c’è una buona ragione dietro. La serie tv, basata sui celebri fumetti di Neil Gaiman, ha debuttato su Netflix il 5 agosto er per tutte queste settimane ha sempre ottenuto i primi posti nella classifica dei titoli più visti sulla piattaforma. Finora, The Sandman ha accumulato oltre 127,5 milioni di ore di visualizzazione su Netflix, ma Gaiman pensa che “potrebbe non essere abbastanza” per rinnovarla per una seconda stagione. Rispondendo ad alcune domande su Twitter durante il fine settimana, l’autore dei fumetti ha spiegato perché i fan dovrebbero stare attenti: nonostante l’enorme popolarità, non è detto che The Sandman 2 venga confermato, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 23 agosto 2022) The2 non è ancora stato confermato dae c’è una buona ragione dietro. Latv, basata sui celebri fumetti di, ha debuttato suil 5 agosto er per tutte queste settimane ha sempre ottenuto i primi posti nella classifica dei titoli più visti sulla piattaforma. Finora, Theha accumulato oltre 127,5 milioni di ore di visualizzazione su, mapensa che “potrebbe non essere abnza” per rinnovarla per una seconda stagione. Rispondendo ad alcune domande su Twitter durante il fine settimana, l’autore dei fumetti ha spiegato perché i fan dovrebbero stare attenti: nonostante l’enorme popolarità, non è detto che The2 venga confermato, ...

