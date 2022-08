"The O.C.", la famiglia Cooper riunita dopo 15 anni: il selfie di madre, padre e figlia conquista il web (Di martedì 23 agosto 2022) Mischa Barton (Marissa nella serie) ritrova i suoi genitori televisivi Melinda Clarke (Julie) e Tate Donovan (Jimmy) a una convention di fan a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 23 agosto 2022) Mischa Barton (Marissa nella serie) ritrova i suoi genitori televisivi Melinda Clarke (Julie) e Tate Donovan (Jimmy) a una convention di fan a ...

