The Good Lawyer, in arrivo uno spin-off al femminile di The Good Doctor ambientato in campo legale (Di martedì 23 agosto 2022) ABC Network starebbe sviluppando uno spin-off di The Good Doctor intitolato The Good Lawyer, di cui dovremmo presto vedere il backdoor pilot. Se siete fan di The Good Doctor, sarete felici di sapere che dovrebbe arrivare presto anche The Good Lawyer, uno spin-off al femminile della serie di ABC ambientato in campo legale. A riportarlo è il sito Deadline, che ci fornisce anche qualche informazione al riguardo. Secondo quanto si legge nell'articolo, ABC sarebbe in cerca di un nuovo procedural, e come fatto già con The Rookie, ora ne vorrebbe sviluppare uno a partire dal popolare medical

