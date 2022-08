Terremoto per DAZN: ora viene rimborsato il 50% del canone mensile per i disservizi della piattaforma (Di martedì 23 agosto 2022) A seguito dei disservizi verificatisi gli scorsi 13 e 14 Agosto, DAZN ha confermato il rimborso diretto del 50% del canone mensile per tutti gli abbonati coinvolti, in automatico e con procedura semplificata, ovvero senza la necessità da parte degli utenti di dover dimostrare il danno subito compilando form su form ed allegando documentazione supplementare. Ecco tutti i dettagli. Confermati da DAZN i rimborsi per i disservizi occorsi il 13 e 14 Agosto scorsi – ComputerMagazine.itA partire da domani, Martedì 23 Agosto, e fino al 6 Settembre, DAZN sarà impagnata a risarcire gli abbonati che hanno subito disservizi durante il fine settimana del 13 e 14 Agosto, in occassione delle prime gare del Campionato di Calcio di Serie A, trasmesse in streaming ... Leggi su computermagazine (Di martedì 23 agosto 2022) A seguito deiverificatisi gli scorsi 13 e 14 Agosto,ha confermato il rimborso diretto del 50% delper tutti gli abbonati coinvolti, in automatico e con procedura semplificata, ovvero senza la necessità da parte degli utenti di dover dimostrare il danno subito compilando form su form ed allegando documentazione supplementare. Ecco tutti i dettagli. Confermati dai rimborsi per ioccorsi il 13 e 14 Agosto scorsi – ComputerMagazine.itA partire da domani, Martedì 23 Agosto, e fino al 6 Settembre,sarà impagnata a risarcire gli abbonati che hanno subitodurante il fine settimana del 13 e 14 Agosto, in occassione delle prime gare del Campionato di Calcio di Serie A, trasmesse in streaming ...

