Terremoto, magnitudo 6.3: è la terza scossa in poche ore, cosa sta succedendo (Di martedì 23 agosto 2022) Ben tre scosse nell'arco di una sola giornata, l'ultima con magnitudo 6.3 stanno mettendo a dura prova l'Indonesia. Ecco la situazione. Oggi 23 agosto 2022 si sono verificate ben tre scosse di Terremoto in territorio indonesiano. Attualmente la situazione non sembra essere critica ma l'ultima scossa è stata particolarmente intensa. Fonte Foto Adobe StockLa terza e ultima scossa si è verificata a Bintuhan, in Indonesia, intorno alle ore 21:40 locali (in Italia 16:40). Ci troviamo nella zona del Southern Sumatera e la scossa si è verificata a una profondità di 75km. La scossa, stando a quanto registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha un magnitudo di 6.3 Mwp. La sigla Mwp viene utilizzata per misurare le ...

