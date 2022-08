Teresa Cilia si sfoga | “Ho vinto la malattia | ma vivo nella paura”

(Di martedì 23 agosto 2022) I telespettatori di Uomini e donne ricorderanno certamente, tronista in una delle passate edizioni, che ha conosciuto nello studio del programma condotto da Maria De Filippi quello che poi è diventato suo marito, Salvatore Di Carlo. Prima del sì i due avevano partecipato anche a Temptation Island, ma erano resistiti davvero pochissimo perché non riuscivano a stare lontani a causa della gelosia reciproca. Ormai da tempo la bella sina non compariva sui social, ma questa volta ha voluto fare un’eccezione e ha deciso di rivolgersi direttamente ai tantissimi follower che le hanno scritto nell’ultimo periodo con una serie di Instagram Stories. Lei, infatti, ha avuto una vita tutt’altro che semplice: oltre ad avere affrontato un tumore all’utero poco più che ventenne, si è poi sottoposta a un delicato intervento al cuore. A ...

zazoomblog : “Uomini e Donne” Teresa Cilia e il tumore: “Salvata dalla fede” - #“Uomini #Donne” #Teresa #Cilia - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: 'Uomini e Donne', Teresa Cilia e il tumore: 'Salvata dalla fede' #TeresaCilia - MediasetTgcom24 : 'Uomini e Donne', Teresa Cilia e il tumore: 'Salvata dalla fede' #TeresaCilia - ParliamoDiNews : Uomini e Donne, Teresa Cilia, il suo calvario raccontato su Instagram, salva grazie alla fede | MondoTV 24… - redazionerumors : Teresa Cilia ha finalmente rotto il silenzio riguardo la sua assenza dei social spiegando, attraverso alcune storie… -

Nota per aver partecipato a Uomini e Donne da tronista,torna a parlare sui social e lo fa dopo le richieste insistenti dei fan. Da giorni infatti non dava notizie su Instagram e la cosa aveva fatto preoccupare chi la conosce meglio ed era al ..., che con il suo percorso conquistò i telespettatori, percorso che si concluse con la scelta di Salvatore Di Carlo, oggi suo marito, ha lasciato un lungo messaggio sui social. L'ex ...Teresa Cilia, ex protagonista di Uomini e donne, si è sfogata con i suoi follower sottolineando quanto tema di ammalarsi ancora.Sollecitata dai fan che si erano preoccupati per la sua assenza dai social, l'ex tronista ha fatto delle stories per raccontare degli aspetti intimi e dolorosi della sua vita.