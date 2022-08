Ten Hag conferma: «Casemiro? Sarà il cemento del Manchester United» (Di martedì 23 agosto 2022) Erik Ten Hag, tecnico del Manchester United, ha parlato dell’arrivo di Casemiro ai Red Devils: le sue dichiarazioni Ai canali ufficiali del Manchester United, Erik Ten Hag si è espresso sull’arrivo di Casemiro. LE PAROLE – «Casemiro Sarà il cemento che terrà unito il nostro centrocampo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022) Erik Ten Hag, tecnico del, ha parlato dell’arrivo diai Red Devils: le sue dichiarazioni Ai canali ufficiali del, Erik Ten Hag si è espresso sull’arrivo di. LE PAROLE – «ilche terrà unito il nostro centrocampo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

