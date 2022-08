(Di martedì 23 agosto 2022) AGI - Nel cuore dell'estate dei vacanzieri un ciclone dai Balcani ha deciso diun po' la festa. L'area di bassa pressione centrata al momento sulla Serbia, si tratta della vecchia perturbazione che ha portato forte maltempo al Centro-Nord tra il 17 ed il 19 Agosto, tende ad espandersi verso l'Adriatico, colpendo anche il nostro Sud. Il ciclone, tuttavia, non riuscirà a spostarsi verso Est a causa di una robusta alta pressione estesa sull'Europa orientale. Con il blocco anticiclonico ad Est, associato anche ad un caldo anomalo dalla Turchia fino alla Lettonia, questa bassa pressione 'ondeggerà' pigramente tra Serbia e Grecia portando aria molto instabile verso le regioni meridionali. In sintesi, purtroppo, avremo vacanze disturbate da frequentisoprattutto tra Campania, Basilicata, Calabria ed est Sicilia. Lorenzo Tedici, ...

AsteVini : - montediprocida : I temporali potrebbero determinare grandinate, fulmini, accompagnati da raffiche di vento - telodogratis : Temporali e grandinate potrebbero guastare l’ultimo weekend di vacanza - zazoomblog : Temporali e grandinate potrebbero guastare lultimo weekend di vacanza - #Temporali #grandinate #potrebbero - sulsitodisimone : Temporali e grandinate potrebbero guastare l'ultimo weekend di vacanza -

Sono attesi, quindi, violenti rovesci , forti raffiche di vento e. Inoltre, l'elevata ... Le realtà regionali maggiormente colpite da rovesci e, anche di considerevole intensità, ..., esattamente come quelli previsti per oggi, potranno essere improvvisi, forti e ... Per questo potrebbero determinare, fulmini, danni alle coperture, caduta di rami o alberi ed ...Previsioni meteo per il 23/08/2022, Piacenza. Giornata caratterizzata da ampio soleggiamento e caldo, temperatura minima 22°C, massima 31°C ...È in vigore fino alle 21 di oggi una allerta meteo della Protezione Civile della Regione Campania di colore Giallo per temporali valida sull’intero territorio regionale. Dopo una pausa notturna, la pe ...