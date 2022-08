Svizzera, portiere del Losanna usa la parola “gay” come insulto: multato (Di martedì 23 agosto 2022) Il portiere del Lucerna, Marius Muller, è stato multato dalla Swiss Football League per aver usato la parola “gay” come insulto in un’intervista post-partita dopo la sconfitta per 4-1 contro il San Gallo. Solo una multa, perché il tribunale della lega elvetica ha ritenuto che le sue parole siano state si considerate, ma non omofobiche. La lega afferma che la dichiarazione di Muller non ha preso di mira un giocatore, arbitro o spettatore allo stadio, ma “ha espresso frustrazione” per il lavoro difensivo della sua squadra. Lui e il suo club si sono poi scusati sui social media. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Ildel Lucerna, Marius Muller, è statodalla Swiss Football League per aver usato la“gay”in un’intervista post-partita dopo la sconfitta per 4-1 contro il San Gallo. Solo una multa, perché il tribunale della lega elvetica ha ritenuto che le sue parole siano state si considerate, ma non omofobiche. La lega afferma che la dichiarazione di Muller non ha preso di mira un giocatore, arbitro o spettatore allo stadio, ma “ha espresso frustrazione” per il lavoro difensivo della sua squadra. Lui e il suo club si sono poi scusati sui social media. SportFace.

sportface2016 : #Svizzera, portiere del #Losanna usa la parola “gay” come insulto: multato - sportmediaset : Usa parola 'gay' come insulto, multato portiere Lucerna #Lucerna #Muller - RBLXPlayer12 : @SSCNapoliCH @sscnapoli Ci sta devo dirti che io quando ho visto Italia Svizzera dallo stadio devo dirti che sommer… - STnews365 : Manchester United: interesse per Yann Sommer. Il portiere della Nazionale Svizzera sarebbe stato sondato per divent… -